Eyfel Kulesi’nden daha uzun boyutuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ‘Wonder of the Seas’, suya inmeye hazırlanıyor. 4 Mart’ta ABD, Florida’dan Karayipler’e ilk yolculuğunu gerçekleştirecek olan 362 metrelik dev gemi, 18 güvertesi, 6 bin 988 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle öne çıkıyor.

Geçen ay yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi ‘Wonder of the Seas’, suya inmeye hazırlanıyor.

362 metre uzunluğundaki geminin ilk yolculuğuna 4 Mart’ta çıkacağı belirtilirken dev geminin ABD, Florida’dan Karayipler'e gideceği belirtildi.

Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.

NTV’nin aktardığına göre, ilk yolculuk ile ilgili konuşan geminin operasyon başkan yardımcısı Mark Tamis, "Dünyanın dört bir yanından misafirlere, altı yıllık bir sürecin ardından Wonder of the Seas ve onun birinci sınıf özelliklerini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Tamis, "Planlamadan teslimata kadar, şirket genelindeki uzmanlığımızı kullandık ve gerçekten hayranlık uyandıran bir şey yaratmak için misafirimizin önerilerini ve geri bildirimlerini birleştirdik" ifadelerini kullandı.