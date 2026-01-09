Fırtına Milyonluk Tekneyi Karaya Sürükledi

Fırtına denizde ve kıyı kesimlerinde zarara yol açtı. Kıyıya yakın noktada demirli ve bağlı durumda bulunan, değeri milyonluk bir yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu. Fırtınanın etkisini artırdığı saatlerde Güllük’te kıyıya yakın bölgelerde demirli olan diğer tekneler de olumsuz hava şartlarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerlerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü. Yetkililer, fırtına süresince denize açılmanın risk oluşturduğunu belirterek, tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları sona erene kadar gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

