Kastamonu’da Beyaz Kum Midyesi Avcılığına Yönelik Denetimler Sürüyor
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince beyaz kum midyesine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Evrenye Balıkçı Barınağı’nda, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Deniz polisi eşliğinde yapılan denetimlerde beyaz kum midyesi avcılığına yönelik Orman ve Tarım Müdürlüğü personelince inceleme yapıldı.
Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal boy kontrolleri, kota uygunluğu ile tekne ve av araç-gereçlerine yönelik kontrollerde bulundu.
Ayrıca, çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarının belirlenmesi, sınıflandırılması, ürün alımına açılıp kapatılması ve numune alımına ilişkin uygulama talimatı kapsamında analiz ve incelemeler yapıldı.
