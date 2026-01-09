Kastamonu’da Beyaz Kum Midyesi Avcılığına Yönelik Denetimler Sürüyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Evrenye Balıkçı Barınağı’nda, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Deniz polisi eşliğinde yapılan denetimlerde beyaz kum midyesi avcılığına yönelik Orman ve Tarım Müdürlüğü personelince inceleme yapıldı.

Ekipler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal boy kontrolleri, kota uygunluğu ile tekne ve av araç-gereçlerine yönelik kontrollerde bulundu.

Ayrıca, çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarının belirlenmesi, sınıflandırılması, ürün alımına açılıp kapatılması ve numune alımına ilişkin uygulama talimatı kapsamında analiz ve incelemeler yapıldı.

Vira Haber