Greenpeace: Marmara Denizi’ndeki kirliliğin çözülmesi için Ergene deşarjı durdurulmalı

Çevreci Sivil Toplum Örgütü Greenpeace, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görüşmelere başladığı bugün yetkililere seslendi.

Örgüt, Marmara Denizi‘ndeki kirlilik sorunun çözülebilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı‘nın durdurulması gerektiğini kaydetti.

‘Ergene derin deniz deşarjı ile içinden çıkılmaz bir hale dönüştü’

Müsilajın Marmara Denizi’nin aşırı kirliliğe verdiği bir tepki olduğunu kaydeden Greenpeace, birçok tesisin ve Marmara Denizi etrafındaki şehirlerin atıklarını denize boşalttığını da hatırlattı.

Yaşanan bu problemlerin, Avrupa’nın en büyük çevre projesi olarak tanıtılan Ergene derin deniz deşarjı ile içinden çıkılmaz bir hale dönüştüğünün de altı çizildi.

Bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen hayata geçirilen projenin ilk etabında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındığı ve kara boru hattının devreye girmesiyle Ergene Nehri‘ni zehirleyen atık suların hedef değiştirerek Marmara Denizi’ne boşaltıldığı belirtilirken, Ergene Derin Deşarjının başlamasıyla eş zamanlı olarak Marmara Denizi’ndeki müsilaj ve Ergene deşarj rotasında yer alan bölgelerde gerçekleşen toplu balık ölümlerinin tesadüf olmadığının da altı çizildi.

‘Marmara için kaybedecek tek bir günümüz dahi yok’

Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Lideri Nihan Temiz Ataş, sorunun acil çözümü için ilk olarak Ergene deşarjının durdurulması gerektiğini ifade etti ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Marmara’daki sorunu müsilaj olarak adlandırmak doğru olmasa da bir sorun olduğunun kabul edilmesi ve eylem planlarının yapılması çok önemli bir gelişme. Ancak büyük resimde atlanan bir nokta var: araştırılması gereken konu müsilaj değil Marmara’nın kirliliği… Bu kirliliğin niteliksel olarak sembolü ise Ergene derin deniz deşarjı.

Ergene’yi kurtarmak için 3000’i aşkın sanayi tesisinin kompleks kimyasal atıkları yaklaşık bir yıldır Marmara Denizi’ne boşaltılıyor. Boşaltımın başladığı günden bu yana toplu balık ölümleri ve müsilajın oluşması tesadüf değil. Ayrıca bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, deşarj bölgesindeki yoğunluk denizin rengini gün geçtikçe grileştiriyor ve oksijensiz bölgeler oluşuyor.

Çözüm basit ve eylem planlarını beklemeden eyleme geçmek kadar acil: Marmara bir alıcı ortam ya da atık deposu olarak kullanılmamalı ve Ergene’den sanayi atığını boşaltan derin deniz deşarj vanası acilen kapatılmalı. Gerektiği gibi arıtılan atık suyun bir damlasının bile denize verilmemesi, tarım sulama gibi alanlarda kullanılarak geri kazanılması gerekir. Marmara için kaybedecek tek bir günümüz dahi yok.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun görüşmelere başladığı bugün yetkililere sesleniyoruz. Sorun ortada, acil çözümün ilk aşaması olarak Ergene deşarjı durdurulmalı.

Vira Haber