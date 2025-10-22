IBIA, MEPC’teki Ertelemeye Rağmen IMO’nun Karbonsuzlaşma Çabalarına Desteğini Sürdürdü

Bu hafta gerçekleştirilen MEPC Olağanüstü Oturumu’nda, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve özellikle emisyonların fiyatlandırılması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle ülkeler arasında siyasi uzlaşı sağlanamadı. Bu durum, “Net Sıfır Çerçevesi” (ZNF) düzenlemesinin bir yıl ertelenmesine yol açtı.

IBIA, birçok uluslararası kuruluşla birlikte toplantıdan farklı bir sonuç beklediklerini ifade ederek, ZNF’nin kabul edilmesini desteklediklerini ve rehber ilkelerin hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda aktif rol aldıklarını belirtti. Ancak IMO üyesi ülkelerin çoğunluğunun ilerlemeye hazır olmaması, denizcilik sektörünün küresel düzeyde karbonsuzlaşma için düzenleyici bir çerçeve oluşturma sürecini geciktirdi.

IBIA, önümüzdeki hafta IMO’da gerçekleştirilecek olan uygulama rehberleri hazırlık toplantısının, bu haftaki diplomatik görüş ayrılıklarını gidermek açısından önemli bir fırsat olacağını bildirdi.

Birlik, deniz enerjisi tedarik zincirinin tüm paydaşlarını temsil etmeye devam ederek IMO’nun çalışmalarını destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Vira Haber