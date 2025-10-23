Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Ülke Genelinde Şiddetli Yağışlar Görülebilir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İHA muhabirine hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek. Büyük bir bölümde yağışlar hafif orta kuvvetli olurken, bazı yerlerde kuvvetli yağışları görmek mümkün olacak. Bugün Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe gününe bakıldığında ise günün ilk saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz"



"Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesinde görülecek"

Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normalleri seviyesinde, cuma gününden sonra ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini dile getiren Tekin, "Üç büyük kente bakıldığında Başkent'te önümüzdeki 3 gün boyunca hava genellikle parçalı ve çok bulutlu, hafif yağış geçişlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 20 ila 21 derece arasında değişecek. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca yine yağışı göreceğiz. Özellikle cuma günü kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte yağışlar İstanbul'da kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı perşembe-cumartesi 21 derece, cuma günü ise 24 dereceye kadar çıkacak. İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağışları göreceğiz. İzmir'de cuma günü yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte yağış kendini gösterecek. Perşembe günü ise İzmir çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı 21 ila 23-24 derece civarında olacak. Dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

