İki Yıl Önce Gemi Facialarının Yaşandığı Zonguldak’ta Gemi Kazası Tatbikatı Düzenlendi

Senaryo gereği yangın çıkan gemideki insanlar tahliye edilirken, sağlık ekibinin yer aldığı bir ambulans da kaza yaptı.

Zonguldak'ta İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerinin katılımıyla "denizde gemi kazası" senaryolu geniş kapsamlı bir afet tatbikatı düzenlendi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun telsiz anonsu ile başlayan tatbikatta, limana yanaşmak üzere olan bir gemide patlamanın ardından yangın meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.



Senaryo gereği tatbikat sırasında olay yerine giden bir ambulansa başka bir aracın çarpması sonucu yaşanan trafik kazasına da müdahale edildi.

Gürcistan’da düşen uçakta şehit düşen 20 asker için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu tatbikatta gazetecilere konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu şöyle dedi:

"2023 yılını Temmuz, Kasım ayında, 24 Ocak’ta fırtınalar ve sonucunda ölümlü afetler yaşadık. 19 Kasım’da Karadeniz Ereğli’de biri liman biri liman dışında iki gemi batmıştı. Bugünkü yapılan tatbikatta da arkadaşlarımız kabiliyetlerini denemek, geliştirmek, kontrol etmek amacıyla bir senaryo oluşturdular. Bu senaryoyu da çok başarılı bir şekilde icra ettiler. Başından beri hep beraber izledik."

6 Şubat depremlerini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Çok büyük bir deprem yaşadık. Biz müdahalede ve iyileştirmede dünyada en iyi ülkelerden biriyiz. Ekiplerimizde bu kabiliyetimiz vardır. Biz yine bunu ilimizde 2023 öncesinde ve sonrasında yaşadığımız hem afetlerde hem kazalarda ekiplerimizin kabiliyetini koordinasyonunu, motivasyonunu görüyoruz. Biz şuna ülke olarak, il olarak da afet öncesi risklerin azaltılması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Vira Haber