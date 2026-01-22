İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’dan Sri Lanka Büyükelçisi’ne Ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Nikula Kadurugamuwa’yı ziyaret etti.
Ankara’daki Sri Lanka Büyükelçiliği binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım olanakları ve denizcilik eğitimi alanında iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Ziyarette, özellikle denizcilik sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımının iki ülke açısından sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.
Taraflar, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.
