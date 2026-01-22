Marmaris’te Fırtına Etkisini Göstermeye Devam Ediyor

İlçe genelinde bazı sokak aralarında çöp konteynerleri devrildi, ağaç dalları kırıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün fırtına uyarısının ardından Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sahil kesimleri ve ara sokaklarda zaman zaman kuvvetli hamlelerle esen rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yollara savruldu. Yetkililer fırtınanın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Fethiye’den günübirlik Marmaris’e geldiklerini belirten Zahide Gök ise, "Marmaris oldukça soğuk ve rüzgarlı. Biz de Fethiye’den gezmek için geldik. Hatıra fotoğraflarımızı çekip döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Fethiye’den yola çıktıklarını söyleyen Döndü Ertuğrul da, "Marmaris çok güzel bir yer. Hava rüzgarlı ama yine de keyifli. Allah izin verirse bugün geri döneceğiz" şeklinde konuştu.

Fırtınalı havayı fırsat bilen rüzgar sörfçüleri ise dalgalar üzerinde gösteri yaparak adeta fırtınanın keyfini çıkardı. Sahilde toplanan vatandaşlar sörfçüleri ilgiyle izledi. Denizde demirli olan küçük teknelerin ise daha korunaklı alanlara gittiği, deniz üzerinde korumasız hiç tekne bulunmadığı görüldü. İlçe genelinde tüm birimlerin şiddetli fırtınaya karşı hazırlıklı oldukları, meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı anında müdahale ekipleri kurulduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinin kıyı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Son değerlendirmelere göre, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden başlayarak 22 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerine kadar Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Datça, Marmaris ve Bodrum’da yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber