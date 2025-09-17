İngiliz Denizciyi Türk Kaptanlar ve Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Chapman, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

11 Eylül akşamı yaşanan olayda Chapman, teknesinde eşek arısı sokması sonucu kısa sürede bilincini kaybetti. Eşi Claire Chapman telsizden yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı duyan kaptanlar Doğa Serhan Akalın ve Çağlar Çalışkan botla olay yerine ulaştı. Yan teknelerden temin edilen adrenalin iğnesi, Marmaris'te görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Turgay Bulucu'nun görüntülü yönlendirmesiyle Chapman'a uygulandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Chapman'ı hızlıca Serçelimanı'nda hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç gün süren tedavinin ardından taburcu edilen İngiliz denizci ve eşi, Marmaris'te kendilerini hayata döndüren kaptanlara, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine minnettarlıklarını dile getirdi.

"Kendime geldiğimde kaptanları ve ekipleri gördüm"

Taburcu olduktan sonra kaptanları ziyarete gelen emekli mühendis ve 12 yıllık denizci Nick Chapman, ''O gece beni dizimden bir eşek arısı soktu. Gerisini hatırlamıyorum, bilincim gitmiş. Kendime geldiğimde Doğa Kaptan ve Çağlar Kaptan'ı ve sahil güvenlik ekiplerini gördüm. Yarım saat içinde beni alarak ambulansa yetiştirmişler, ambulans ile hastaneye gittiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Anlattıklarına göre Doktor Turgay'ın direktifleriyle kolumdan iğne yapılmış. Daha sonra sahil güvenlik ekipleri beni hızlıca alarak kıyıda bekleyen ambulansa, oradan da hastaneye ulaştırdılar. Hastanede üç gün tedavi gördüm. Şimdi hayattaysam, kaptanlara, sahil güvenlik ekiplerine ve sağlık görevlilerine borçluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Emekli Jeofizik mühendisi 74 yaşındaki Chapman, Türkiye'ye duyduğu sevgiyi de dile getirerek, ''Mesleğim gereği tüm dünyayı gezdim. Ama Türkiye'yi ve Marmaris'i çok seviyorum. 12 yıldır yelkenlimle burada yaşıyorum, bundan sonra da kolay kolay ayrılmayı düşünmüyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Müdahale olağanüstü hızlıydı"

Olay anına tanıklık eden eşi Claire Chapman ise yaşadıklarını şöyle aktardı:

''O gün çok güzeldi. Yemek yedik, gün batımını izledik. Birden Nick'in dizini eşek arısı ısırdı. Birkaç dakika içinde fenalaşarak bilincini kaybetti. Hemen telsizden yardım çağrısı yaptım. Çok sayıda tekne yetişti. Doğa ve Çağlar kaptanlar ile çevremizdeki diğer teknelerden birçok kişi geldi. Sahil güvenlik askerleri eşimi bez sedye ile kayalıklardan taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Müdahale olağanüstü hızlıydı. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum.''

"Bir dakika içinde harekete geçtik"

Kaptanlardan Doğa Serhan Akalın, telsizden gelen çağrıya dakikalar içinde yanıt verdiklerini belirterek, ''O gece turumuzu yeni bitirmiştik. Tekneyi bağladıktan sonra arkadaşım Çağlar Çalışkan ile sohbet ediyorduk. O sırada telsizden bir Mayday çağrısı aldık. Bir dakika, bir buçuk dakika içinde harekete geçtik. Önce çağrının lokasyonunu anladık, ardından hızlı bir bot temin ederek olay yerine yöneldik. Yolda yan teknelerden adrenalin iğnesi aldık. Olay yerine vardığımızda Chapman'ın durumu çok kötüydü, nabız alamıyorduk. Yakındaki başka teknelerdeki gençler bizden önce ulaşmıştı ama yalnızca temel müdahaleler yapabiliyorlardı'' dedi.

"Doktor görüntülü olarak adım adım yönlendirdi"

Akalın, doktor Turgay Bulucu'nun yönlendirmesiyle yapılan müdahaleye dikkat çekerek, ''Kardiyolog Turgay Bulucu'yu görüntülü aradık. Telefonu Çağlar'a verdim, o benden önce tekneye çıkmıştı. Doktor süreci baştan sona görüntülü takip etti, ne yapılması gerektiğini tek tek anlattı. Adrenalin iğnesinin hazırlanışı ve uygulanışı konusunda da yönlendirdi. Ani müdahale sayesinde Chapman kendine gelmeye başladı. Çok şükür sağ salim hastaneye ulaştırıldı'' diye konuştu.

Sevinç gözyaşları döktüler

Akalın, yaşadıkları olaydan ders çıkardıklarını da ifade ederek, ''Bizim için teşekkür çok önemli değil, bu denizde bir insanlık görevi. Ama şunu da söylemeliyim; tüm denizciler teknelerinde mutlaka adrenalin iğnesi bulundurmalı. Bu hayati bir mesele. Eğer bizde o gece adrenalin olmasaydı Nick şu an aramızda olmayacaktı'' dedi.

Kaptan Çağlar Çalışkan da, ''Biz kaptanlar olarak düzenli ilk yardım eğitimleri alıyoruz. Bu tür acil durumlara hazırlıklı olmak zorundayız. Nick'in hayata dönmesi, zamanında yapılan müdahale sayesinde oldu. Denizde herkesin birbirine yardım etmesi gerekir'' ifadelerini kullandı. Çalışkan ayrıca o gece Nick'i sahil güvenlik ekiplerine teslim ettikten sonra bir insanın hayatını kurtardıkları için Doğa kaptanla birbirlerine sarılıp sevinç gözyaşları döktüklerini ifade etti.

Vira Haber