Jandarmadan Teknelerde Denetim

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Halfeti’de su üstündeki devriye faaliyetlerinde teknelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bayrak, can yeleği, can simidi, yangın söndürme cihazları, ruhsat, iç suya elveriş belgesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi, tonilato belgesi, gemi sevk ve idare belgeleri kontrol edildi. Gemi personeli de bilgilendirilerek vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.

