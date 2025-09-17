Yabancı Lojistik Şirketlerinin Türkiye Yatırımları Devam Ediyor

Şirket, orta vadede Türkiye’yi AB, BDT, Orta Doğu ve Çin eksenindeki taşımaları için transit operasyon üssüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Geçen yılı 2,2 milyar euroluk ciroyla tamamlayan Avrupa’nın lider lojistik markalarından Raben Group, haziran ayında Türkiye yapılanmasını tamamlayıp hizmet vermeye başladı. 2025’te 19 milyon 200 bin taşıma operasyonu gerçekleştiren ve 2 milyon metrekare depolama alanı ile 12.200 çalışanı bulunan şirket, Türkiye’deki yatırımlarını büyütmeyi planlıyor.

Türkiye’yi, transit operasyon üssüne dönüştürecek

Raben Group Bölge Direktörü Bartlomiej Lapinski, Türkiye ekonomisinin dinamizmine dikkati çekerek, “Son yıllarda küresel endekslerde hızla yükselen Türk lojistik sektörü, ciddi bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’nin uluslararası ticarette ve lojistikte köprü konumunu önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’yi orta vadede AB, BDT, Orta Doğu ve Çin eksenindeki taşımalarımız için transit operasyon üssüne dönüştürmeyi planlıyoruz. Türkiye yapılanmamızın da vereceği güçle global ciromuzu 6 yıl içinde 6 milyar euroya çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye’ye lojistik pazarını büyütmek için geldik”

Raben Türkiye Genel Müdürü Selman Çoban ise Türk ihracatçısının Avrupalı ve Çinli ihracatçılara karşı rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çoban, “Öncelikli amacımız lojistik sektöründeki mevcut pastadan pay almak değil, pastayı büyütmek. Türk firmalarının Avrupa pazarına daha çok ihracat yapmasını sağlayacak bir modelle hareket ediyoruz. Türk ihracatçısının işini kolaylaştıracak, iş hacmini geliştirecek; Türkiye’nin ihracat yükünü artıracak ve lojistik pazarını büyütecek çözümler sunuyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Yeni ofis ve depo yatırımı yapacak

Çoban, özellikle parsiyel taşımacılıkta Avrupa’nın en güçlü şirketlerinden biri olduklarına işaret etti. Türkiye yapılanmalarında depo konusuna büyük önem verdiklerini anlatan Çoban, ilk aşamada İstanbul Avrupa Yakası’nda 2 bin metrekarelik bir depo ile başladıklarını hatırlattı.

İstanbul’daki merkez ofisin ardından kısa süre içinde Bursa’da da bir ofis açtıklarını ifade eden Çoban, “2026 yılında İzmir, Ankara ve Mersin şubeleri açılacak. İstanbul Anadolu Yakası ve Bursa’da da depo yatırımları planlıyoruz.” dedi.

“Parsiyel taşımalar için düzenli ring seferleri yapıyoruz”

Parsiyel taşımaların Türkiye’nin ihracatındaki öneminin altını çizen Çoban, “Türkiye’de de uluslararası parsiyel kara yolu taşımalarına odaklanacağız. Parsiyel yüklerimizi, başta Türkiye olmak üzere 17 ülkede, 170 noktada, yaklaşık 2 milyon metrekarelik depolama alanımızda konsolide ediyoruz. Daha sonra bu yükleri, 13 bin 500 civarındaki aracımızın düzenli ring seferleriyle hedefe ulaştırıyoruz. Böylece teslimatlarımızın hızını artırırken, maliyetlerini düşürüyoruz.” diye konuştu.