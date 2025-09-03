İstanbul Maritime Forum İçin Geri Sayım Başladı

IGGS Group tarafından ilki düzenlenen ilk İstanbul Maritime Forum, 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Tuzla’daki Radisson Blu Hotel & Spa’da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en önemli denizcilik bölgelerinden birinde yer alan bu ilk forum, hem uluslararası hem de yerli denizcilik sektörü liderleri için önemli bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Sadece Davetlilere Özel

Sadece davetlilerin katılabileceği seçici bir etkinlik olan forum, samimi ve profesyonel bir ortamda üst düzey diyalogları teşvik etmek, stratejik ilişkiler kurmak ve hedefe yönelik iş fırsatları yaratmak üzere tasarlandı. Delegeler arasında gemi sahipleri, filo yöneticileri, liman ve tersane yöneticileri, düzenleyici kurumlar, sınıflandırma kuruluşları ve çok çeşitli teknoloji ve hizmet sağlayıcıları yer alacak.

Standart fuar formatından uzaklaşan İstanbul Maritime Forum, uzmanların yönettiği panel oturumları, konuya odaklı bir sergi ve önceden ayarlanmış iş toplantılarını bir araya getiriyor. Organizatörler; en son yenilikleri ve hizmetleri sunan 60'tan fazla konuşmacı, 450 katılımcı ve 40 sergi katılımcısını bekliyor.

Programda Öne Çıkanlar

10 uzman panelinde, önde gelen isimler, küresel deniz ticaretindeki günümüzün temel zorluklarını ve yarının fırsatlarını tartışacak:

• Yeşil Ufuklar: Denizcilikte karbonsuzlaşma üzerine stratejik perspektifler

• Yeni Yolları Teşvik Etmek: Deniz ticaretinde geleceğin enerji yolları

• Küresel Dünyada Türk Deniz Ticareti: Strateji ve rekabet gücü

• Denizcilikte Dijitalleşme: Verimlilik ve büyümenin önünü açmak

• Filo Stratejisi Odağında: Genişleme ve yenileme konusunda Türk gemi sahipleri

• Değişimi Teşvik Etmek: Geleceğin gemileri için sürdürülebilir çözümler

• Denizcilikte Yapay Zeka: Sektör genelinde inovasyonu teşvik etmek

• Made in Turkey: Türk gemi inşasının küresel rolünü güçlendirmek

• Mürettebatı Korumak: Denizde güvenlik ve refahı geliştirmek

• Gemi İmha Stratejileri: Döngüsel ekonomi yaklaşımları

İlk gün ağ oluşturma ve sohbet için gayri resmi bir ortam sunan gala kokteyl resepsiyonu ile sona erecek.

Neden İstanbul?

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ve güçlü bir gemi sahipleri ve gemi inşa topluluğuna ev sahipliği yapan bir şehir olan İstanbul, iş birliği ve ileriye dönük diyaloga odaklanan ve denizcilik sektörünün yeni sayfasını şekillendirmeye yardımcı olan bir forum için doğal bir seçim.

