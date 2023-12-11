İTÜ Denizcilik Fakültesinde 139. Balık Günü Coşkusu

İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İTÜ Denizcilik Fakültesi(YDO) Mezunları Derneği tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Balık Günü coşkuyla kutlandı. Tayfun Günerhan Öğrenci Sosyal Binası’nın açılışı yapıldı ve YDO’nun 40.,50. ve 60. yıl mezunlarına mezuniyet plaketi verildi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Balık Günü’ne; Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Ahmet Arslan ve İsmet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Denizcilik Genel Müdürü Müh. Cemalettin Şevli, E. Büyükelçi Suat Hayri Aka, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Kapt. Prof. Dr. Özcan Arslan, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. A. İlker Meşe, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Müh. Ahmet Yaşar Canca, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arif Bostan, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Müh. Bülend Temur, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Tersaneler ve Kıyı Yapıları eski Genel Müdürü Salim Özpak, İMEAK DTO Meclis eski Başkanı Kapt. Salih Zeki Çakır, İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve YDO 1968 Güverte mezunu E. Kılavuz Kapt. Saim Oğuzülgen, sivil toplum kuruluşları ve denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler ve veliler katıldı.

Törende sırasıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Kapt. Prof. Dr. Özcan Arslan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı R. Ufuk Teker, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Müh. A. İlker Meşe, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğrencisi, Genel Zabit Vedat Daş, İTÜ Denizcilik Fakültesi 1983 Güverte mezunu, Kapt. Arslan Dede, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve son Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yaptı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Kapt. Prof. Dr. Özcan Arslan İTÜ olarak değişime ayak uyduran ve yön veren bir Üniversite olduklarını belirtiği konuşmasında şunları söyledi.

“Değişime ayak uyduramayan kurumlar zaman içinde gerileyip yok olurken, değişime yön veren, öncülük eden kurumlar yükselirler. Türkiye’nin değişimine 250 yıldır yön veren İstanbul Teknik Üniversitesinin, Türk denizciliğinin lokomotif eğitim kuruluşu olan 100 yıldan daha fazla bir maziye sahip İTÜ Denizcilik Fakültemizde, değişime yön vermek ve denizcilik eğitimini Cumhuriyetin 2. Yüzyılına taşımak için, üniversite yönetimi ve denizcilik camiası ile birlik içinde önemli adımlar attık. Fakültemiz, hem gerçek, hem de mecazi anlamda her geçen gün daha fazla ışıldamaktadır.

Ard arda yatırımlar yapıyoruz

– Bir önceki yılda, Mezunlar derneğimizin katkıları ile mentörlük ve etüd merkezinin açılışını yaptık. İMEAK DTO’nun katkıları ile yenilenen eğitim havuzumuzun açılışı yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile protokol yaparak Seyit Onbaşı ve Gemi Kurtaran gemileri, öğrencilerimizin eğitim ve staj yapabilmeleri için fakülte rıhtımına bağlandı. ORKA işbirliği ile öğrencilerimiz Sanal Eğitim Gemisi ‘METASHIP’i kullanmaya başladı. UZMAR desteği ile fakültemizin yatılılık binası yıkıldı ve fakültemizin bir master planı çıkarılarak fakültemizi önümüzdeki on yıllara taşıyacak mimari projeler çizildi.

– Geçen yılki Balık Günü’nde, dünyanın kendi alanında önde gelen tesislerinden bir olan İTÜ-Delmar Filika ve Denizde Canlı Kalma Eğitim Merkezinin açılışı yapılmıştı.

– Şubat ayında Kaptan Ufuk Teker ve Kaptan Çağlar Coşkunsu’nun desteği ile fakülteye bir futbol sahası kazandırıldı.

– Aynı gün temeli atılmış olan ‘Tayfun Günerhan Öğrenci Sosyal Binası’ nın açılışını az önce yaptık. Binanın eksiklikleri ve tefrişi kısa sürede tamamlanıp öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu binanın yapılması için elini taşın altına koyan 1985 mezunumuz Kapt. Tayfun Günerhan ve onun nezdinde Kapt. Zekeriya Beşiroğlu ve DENSAY ailesine teşekkür ederim.

– Aynı binanın yanına planlanan ‘B Blok Derslik Binası’ için camiamızın yardımsever 12 Dev Adamı elini taşın altına koydu ve inşaat faaliyetleri başladı. Önümüzdeki yıl Balık gününe tamamıyla bitmiş olması hedefleniyor.

– İMEAK DTO’nun değerli katkıları ile fakültemizdeki

– Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü, Gemi Makine Dairesi Simülatörü, GMDSS Simülatörü, ARPA RADAR / ECDIS Simülatörü ve Sıvı Yük Elleçleme (Tanker) simülatörleri yenilenmiştir.

– Fakültenin ve denizciliğin tanıtımı etkin olarak yapılmaya başlanmış, bu durum fakülte giriş puanlarına yansımaya devam etmiştir. Bölümlerimizin puanları artarken her geçen yıl daha üst sıralardan öğrenciler fakültemizi tercih etmektedir.

– Fakültemiz, akademik olarak da ışıltısını artırmaktadır. Kişi başına düşen akademik yayın sayısında ilk kez üniversite ortalamasını yakalamıştır. Üniversitenin en fazla AB ve Dış kaynaklı proje yapan fakültelerinden biri olmuştur. 2024 yılında, 2 önemli uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaktır. Fakültemiz, uluslararası iş birliklerini artırırken, akademik ve eğitim kalitesinin yansıması olarak, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümümüz ABET Akreditasyonu almayı başarmıştır.

– Birlikteliğimizin nişanesi olarak, Devlet İdaresi burada, Rektörlüğümüz, Odalar, Sivil Toplum kuruluşları burada, denizcilik camiası burada. 40 yıllık-50 yıllık mezunlarımız ve binlerce mezunumuz buradalar. Sevgili öğrencilerimiz burada. Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Teknik Üniversitesi ailesi olmak üzere, sektörümüzün her paydaşı, fakültemizin daha ışıltılı olması için birlik ve beraberlik içinde var güçleri ile çalıştılar. Fakültemizde taş üstüne taş koyan adını sayamadığım kim varsa ayrı ayrı teşekkür ederim.

Değerli mezunlarımız, bakın tribünlere, ışıl ışıl genç zabit adayları sizleri gıpta ile izliyor. Birliğimizi bozmadan fakültemize destek olmaya devam edin ki, onlar da en az sizin gibi sağlam yetişsinler, Türk Denizciliğini aydınlatsınlar.