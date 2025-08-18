İzmir Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 42 düzensiz göçmen, lastik botta yakalandı.
A+A-
14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30’da görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6’sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmen bulundu.
Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : İzmir, İzmir Açıkları, Seferihisar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.