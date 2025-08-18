İzmir Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30’da görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6’sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

