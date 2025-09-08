İzmit Körfezi'ne "Temizlik Kalkanı"

Sanayileşme, yoğun nüfus ve deniz taşımacılığı gibi etkenler nedeniyle kirlilik tehdidi altında bulunan 130 kilometrelik kıyı şeridine sahip Körfez'in korunması için çok yönlü çalışmalar sürdürülüyor. Bu doğrultuda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen "Deniz Çöplerinin Temizlenmesi Projesi" ile kirlilikle kaynağında mücadele ediliyor.

Proje kapsamında, özellikle yağışlar sonrası Körfez'e atık taşıyan Kumla ve Kiraz derelerine sabit bariyer sistemleri kuruldu. Karadan gelen atıkları denize ulaşmadan tutan bu bariyerlerde biriken çöpler, amfibi sulak alan araçlarıyla toplanıyor. Toplanan atıklar, sıfır atık prensibiyle ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor. Ayrıca, deniz yüzeyindeki kirlilik ise "deniz süpürgesi" adı verilen özel teknelerle düzenli olarak temizleniyor.

2016 yılından itibaren uygulanan bu çalışmalar sayesinde ise bugüne kadar toplam 1880 metreküp atığın deniz ekosistemine karışmasının engellendiği bildirildi.

