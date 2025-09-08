Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi sahilinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurmuş şekilde bulundu.
A+A-
Lapseki ilçesi sahil bölgesinde denize giren vatandaşlar sahile vuran ölü caretta carettayı fark edince, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaklaşık 1 metre boyundaki caretta carettayı sahilden alarak, inceleme yapılmak üzere götürdü.
Vira Haber
Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : Çanakkale, Lapseki, caretta caretta
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.