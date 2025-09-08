İstanbul27 °C

  3. Çanakkale'de Sahile Ölü Caretta Caretta Vurdu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi sahilinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurmuş şekilde bulundu.

Lapseki ilçesi sahil bölgesinde denize giren vatandaşlar sahile vuran ölü caretta carettayı fark edince, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaklaşık 1 metre boyundaki caretta carettayı sahilden alarak, inceleme yapılmak üzere götürdü.

Vira Haber


