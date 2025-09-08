METEORS SHIPPING Dünyanın En Büyük Canlı Hayvan Gemisini Filosuna Kattı

“Dünyanın en büyük canlı hayvan gemisi” unvanına sahip MV S.ARAS, hem kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla küresel lojistikte yeni bir standart oluşturuyor.

Yaklaşık 176 metre uzunluğa, 31 metre genişliğe ve 23 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olan MV S.ARAS, modern havalandırma sistemleri, otomatik sulama ve yemleme hatları ile veterinerlik üniteleri sayesinde hayvan refahını ön planda tutuyor. IMO Tier III emisyon standartlarına uyumlu motor sistemleri ve balast suyu arıtma donanımıyla da çevre dostu bir profil sergiliyor.

Geminin devreye girmesi, METEORS SHIPPING’in uluslararası canlı hayvan taşımacılığında liderlik iddiasını güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Asya pazarlarını birbirine bağlayan geniş ticaret rotalarında faaliyet gösterecek olan MV S.ARAS, şirketin küresel rekabet gücünü artıracak.

Artan nüfus ve değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle hayvansal gıda lojistiğinin öneminin arttığını vurgulayan uzmanlar, MV S.ARAS’ın yalnızca bir taşıma aracı değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliği zincirinde kritik bir rol üstlendiğini belirtiyor.

METEORS SHIPPING’in önümüzdeki dönemde çevre dostu yeni nesil canlı hayvan gemilerini filosuna katması ve dijitalleşme yatırımlarıyla operasyonlarını daha da güçlendirmesi bekleniyor.