Küresel Sumud Filosu, Tunus’tan Gazze’ye Doğru Yola Çıkacak

Uluslararası aktivistlerin, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla daha önce Madleen ve Hanzala isimli gemilerle gerçekleştirilen iki ayrı teşebbüsün ardından Gazze için şimdiye kadar organize ettiği en büyük deniz misyonu "Küresel Sumud Filosu" dün Tunus’a varmasının ardından Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkacağı tarih belli oldu. Organizatörler, filonun teknik ve lojistik nedenlerden dolayı çarşamba günü Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkacağını belirterek, filoya katılmak üzere Tunus'tan teknelere binmek üzere çeşitli ülkelerden 130'dan fazla kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Filonun bu ayın sonlarında Gazze'ye varması beklenirken, İsrail Donanması’nın daha önceki yardım gemileri gibi bu gemilere de el koyması bekleniyor. Filoda, en az 44 ülkeden 50'den fazla tekne yer alırken, her bir tekne yaklaşık yarım ton yardım taşıyor.

İspanya'nın Barcelona kentinden 31 Ağustos’ta yola çıkan filo, dün Tunus’a varmış ve binlerce kişi tarafından karşılanmıştı.

Vira Haber