Bodrum'a 1809 Yolcuyla Geldi

Bahamalar bayraklı 264 metre boyunda, 35 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindeki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Limanı'ndan Bodrum’a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırılan gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 1809 yolcu, 733 personel bulunuyor. Gemi, Salı akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket etti.

