İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. TURİZM

  3. Bodrum'a 1809 Yolcuyla Geldi
Bodrum'a 1809 Yolcuyla Geldi

Bodrum'a 1809 Yolcuyla Geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Marella Discovery 2" adlı yolcu gemisi, 1809 yolcu getirdi.

A+A-

Bahamalar bayraklı 264 metre boyunda, 35 metre genişliğinde ve 50 metre yüksekliğindeki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Limanı'ndan Bodrum’a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırılan gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 1809 yolcu, 733 personel bulunuyor. Gemi, Salı akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket etti.

Vira Haber


Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.