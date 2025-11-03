John Avramides Pasha ve İdare-i Mahsusa

Makaleme başlarken, önce Con Paşa’nın soy ismini “Avramides” olarak belirtmeliyim.

Anlatırlar ki; Hazret Con Paşa şirketin yöneticisi olunca, kaptan köşkünde seyahat edip caka satarmış. Bu duruma içinden kızan adadan komşusu Dr.Şemsi Molla birgün vapura merkeple binmeye kalkar. O dönem İdare-i Mahsusa vapurlarına hayvan alınmıyor. Almazlar nitekim..

Molla hazırcevap.. Lafı yapıştırır "Con Paşa’nın bindiği vapura bizim merkep neden alınmıyor"

Kuleli'de hoca olan Şemsi Molla, okula vapurla gidip geliyordur. Günün uzun bir bölümünü vapurda geçiren Şemsi Molla'ya bir gün birisi; "Efendim, siz nerede ikamet buyuruyorsunuz?" diye sual edince, o da; “Ada vapurunda!” diye cevap vermiş.

John Avramides Paşa, ilk yıllarda İdare-i Mahsusa’nın Haliç Vapurlarına ait Haliç Vapurları Şirketi Genel Müdürü idi.

Haliç-i Dersaadet Şirket-i Hayriyesi, diğer bilinen isimleriyle Dersaadet Haliç Vapurları Osmanlı Anonim Şirketi, Haliç Dersaadet Vapurları Şirketi, Haliç Vapurları Şirketi, Haliç Şirketi, 1856'dan 1941'e kadar Haliç'te yolcu taşımacılığı yapan vapurculuk anonim şirketi idi. 1941'de kamulaştırılarak bütün hakları Şehir Hatları'na devredilmiştir.

Haliç vapur imtiyazı Haliç-i Dersaadet Şirket-i Hayriyesi adlı şirkete ilk olarak 1856 yılında yirmi yıllık süre için verilmiştir. İmtiyazı bahşeden 1856 tarihli padişah iradesinde, bu imtiyaz Hasköy İskelesi merkez kabul edilerek, Köprü (Eminönü) dışında yolcu taşımamak, yani Haliç içerisinde kalmak koşuluyla, Haliç'in her iki yakasındaki iskeleler arasında küçük vapurlarla yolcu taşımacılığı yapmayı içermekteydi.