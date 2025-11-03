Kartalkaya Faciasında Emsal Karar

Gidenler Geri Gelmese De Karar Yüreklere Su Serpti

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ait dava sonuçlandı. 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangında 34’ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Otel sahibinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin adları şöyle:

Otel sahibi Halit Ergül, otel sahibinin eşi Emine Ergül, otel sahibinin kızı Elif Aras, otel sahibinin kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, otel sahibinin damadı Emir Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz, Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, Gazele Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Bolu Belediyesi İtfaiye eri İrfan Acar.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 34 çocuğu “Olası kasıtla öldürme” suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin için ayrıca 44'er kez 'Olası kasıtla öldürme' suçundan da 24 yıl 11'er ay hüküm giydiler. Mahkeme sanıklar lehine herhangi bir indirim uygulamadı. Tutuksuz yargılanan iki kişi de bu kararla birlikte tutuklandı.

“Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan Cemal Özer ve Mehmet Salun 22 yıl 3'er ay; Doğan Aydın, Muharrem Şen ve Kübra Demir 21 yıl 4 ay 15'er gün; Reşat Bölük, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Mehmet Özel ve Yeliz Erdoğan 21 yıl; Yigithan Burak Çetin 12 yıl; Bayram Ütkü18 yıl hapis cezasına çarptırılırken Faysal Yaver, Ece Kayacan ve Enver Öztürk'ün beraatine karar verildi. Ayrıca, “Olası kasıt”tan mahkum edilen 11 sanığa yaralama ve mala zarar verme suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan İbrahim Polat ve İsmail Karagöz'ün tutuklanmasına, Doğan Aydın hakkında ise 'Konutu terk etmeme' ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Görsel: AA

Verdikleri mücadelede bir mihenk taşı niteliğinde olan kararın ardından aileler mahkeme heyetini alkışlarla uğurladı. “Başka Canımız Yok” platformu üyeleri ise adalet arayışlarının bitmediğini vurgulayarak “Şimdi sıra sorumlu kurumlarda,” dediler. Sanık Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan duruşmada,

“Müvekkilim için beraat ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kasıt, taksir vs. tartışılamaz, bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. Bu tartışmasız, kasten adam öldürmedir. Benim müvekkilim geri zekalı. Geri zekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum, isterse beni dava edebilir. Ben bu kadar can kaybını yüreğimde hissediyorum. Oteldeki emekçiler de öldü. Bunlar kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Turizm Bakanı Ersoy’un dokunulmazlığı mı var? ETS Tur üzerinden oteli pazarlıyor. Mahkemenin Bakan hakkında suç duyurusunda bulunmasını istiyorum, soruşturma iznini zorla verdiler,” diye ifade etti.

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay,

"Biz hiçbir zaman adaletten umudumuzu kesmedik. İlk günden itibaren, ilk duruşmadan itibaren yüce heyete, başta reis bey olmak üzere umudumuzu hep koruduk. Buradan çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğini söylemiştik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün mahkeme heyeti, Bolu'da hakimlerin olduğunu bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya ispatlamış oldu,” dedi.

1988 yılında hizmete giren ve tam 27 yıl boyunca faaliyet gösteren Grand Kartal Otel’in başvurusuna istinaden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 16.12.2024 tarihinde Oteli denetlemiş ve ‘’İnceleme ve Denetleme Kontrol Formu’’ hazırlamıştı. Formdaki sorulara verilen cevaplardan, otelin acil çıkışının yetersiz olduğu, yangın alarm sisteminin bulunduğu ama çalışmadığı, söndürme gereçlerinde ise eksiklikler olduğunu tespit edilmişti. Rapor bu şekilde çıkınca otel yetkilisi, 24.12.2024 tarihinde Bolu Belediyesi’ne yaptıkları başvurunun iptal edilmesini istemişti.

Denetimsizlik Felakete Davetiye Çıkardı

Yangına karşı en temel tedbirlerin dahi bulunmadığı otelin dış cephesinin ahşap malzemelerle kaplı olması, yangının kısa sürede büyüyüp kontrol edilemez hale gelmesine neden olunca 78 canın yaşam hakkı da ellerinden alınmış oldu. Bu ülkenin yurttaşlarının en temel hakkı olan güvenli yaşam hakkı, yetkili kurumlar tarafından etkin bir şekilde korunmadığında, sonuç maalesef trajedi oluyor.

Denetim mekanizmalarının şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yetkililerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri, bu tür faciaların önlenmesi için temel unsurlardır. Ancak, bu görevler yerine getirilmediğinde vatandaş kendi güvenliğini sağlamak için bireysel çabalara yönelmek zorunda kalır ki bu da bir toplumun sistematik başarısızlığının işaretidir. Gerçeklerin ortaya çıkması ve sorumluların hesap vermesi, yalnızca adaletin sağlanması için değil, aynı zamanda benzer olayların tekrarlanmaması adına elzemdir.

Bir turizm işletmecisi ve otel sahibi olarak, denetim süreçlerinin nasıl işlediğini yakından bilirim. Biz, insan hayatına ve işimize verdiğimiz değer nedeniyle tüm prosedürleri eksiksiz yerine getirirken yangın tedbirleri konusunda da taviz vermiyoruz. Gelin, bir otelde yangın tedbirlerinin nasıl olması gerektiğini, kendi otelimizde uyguladığımız örneklerle ele alalım:

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Denetimi: Otelimiz, kurulduğumuz ilk günden beri Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir.

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri: Otelimizin tüm alanlarına en son teknolojiye sahip yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulmuştur. Bu sistemler düzenli olarak test edilmekte ve güncellenmektedir.

Acil Çıkışlar ve Yönlendirmeler: Her katta ve tüm ortak alanlarda bulunan acil çıkış kapıları yanmaz ve kolay erişilebilir şekilde konumlandırılmıştır. Acil durum yönlendirme tabelaları, gece görüşünü kolaylaştırmak için fosforlu malzemeden yapılmıştır.

Yangın Söndürme Ekipmanları: Otel genelinde yeterli sayıda ve doğru konumlandırılmış yangın söndürme cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar düzenli aralıklarla kontrol edilmekte ve gerektiğinde yenilenmektedir.

Acil Durumlarda Anons ve Yangın Alarm Sistemi: Otelimizde acil durumlarda yangın alarm sistemi devreye girer ve her katta bulunan hoparlör ile anons edilir.

Eğitim ve Tatbikat: Tüm personelimiz, yangın durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda düzenli olarak eğitim almaktadır. Ayrıca, belirli aralıklarla yangın tatbikatları yapılarak acil durum senaryoları test edilmektedir.

Denetim ve Bakım: Hem Bakanlık denetimleri hem de bağımsız kontrol firmalarıyla düzenli bakım ve denetim çalışmaları yapılmaktadır. Bu süreçte herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde, anında müdahale edilmektedir.

Bu uygulamalar sayesinde otelimiz yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası standartlarda da güvenli bir işletme olarak kabul edilmekte. İnsan hayatını merkeze alan bir anlayışla işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz.

Grand Kartal Otel yangını, ihmaller zincirinin acı bir sonucu olarak tarihimize kara bir leke olarak kazındı. Benzer felaketlerin yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması, 78 canımızın hatırasına duyduğumuz saygının gereğidir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Bu yangın, hepimizin vicdanında derin bir yara olarak kalacak.

Murat TÜZEL

Şişli Kent Konseyi Turizm Komisyon Başkanı

Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Üyesi