Kadınlar yelkenlerini 'İyilik' için açtılar

IRC 1 sınıfında birinciliği Atak Akademi, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker, IRC 3 sınıfında birinciliği Permolit Team Ladies First Takımları aldı. Gezgin sınıfında birincliği ise Şenpiliç RC Girls Sailing Team aldı.

Yelken tutkusuyla yarış heyecanını birleştiren "3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile düzenlenen Kupa'da, üç günde yapılan toplam 5 yarış sonrasında Eker Kadın Yelken Takımı düzeltilmiş en iyi zamanda birinciliği kazanırken, Burgan Bank Kadın Yelken Takımı ikinci, Permolit Team Ladies First Takımı da üçüncü oldu.

9 Eylül tarihinde yapılan Kupa töreninde konuşan İstanbul Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Saruhan, "1952 yılından bu yana Türk Yelken Sporuna başarıyla hizmet eden İstanbul Yelken Kulübü bir ilki daha yaşadı. Sadece kadınların katıldığı bu yarışın Kulübümüz tarafından organize edilmiş olası bize gurur verdi. Bu Kupa ile yeni yelken tutkunları ile tanışma fırsatı da veren Deniz Kızı Organizasyon Komitesi'ne işbirliğimiz ve katkıda bulunanlara destekleri için teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası' Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy yaptığı açıklamada, "İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlediğimiz Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda bu yıl 14 takım yarışıyor. Gerçekleştirdiğimiz kupanın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kurumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Üç yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı-AÇEV'e katkı sağlıyoruz." dedi.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Diana Misim ise "Kupa kapsamında üç yılda toplam 35 kadın yelken takımı yarıştı. Bu takımların yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu. Kupaya katılan kurumların çoğu ilk kez kadın yelken takımı kurarak konusunda uzman yelken eğitim kurumlarından ders aldı. Ayrıca, kurumlar için yarışlar boyunca tekne kiralama ve taktisyen desteği gibi katkılarla sektöre ek değer de yaratılıyor. Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kupaya bu sene ilk kez bireysel takımların da katıldığını belirten Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Serap Gökçebay, "Bu kapsamda Kupa'da Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi ve Sultans of the Sea takımları yarıştı.. Türkiye'de kadın yelkencilerin sayısını arttırmak için çıktığımız bu yolda her geçen yıl ilginin daha da artmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın sponsorları arasında HDI Sigorta, Şenpiliç, Koton, Elidor, Clear, Signal, Bioderma, Natracare, Kuşbakışı, Hayaller Fabrikası, Isd-Art ve P4 Training yer alıyor.

