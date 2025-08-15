Kalkavan Ailesinin Acı Günü

Turkon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan’ın kız kardeşi, İcra Kurulu Başkanı ve eski DTO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kalkavan’ın ablası, DTO Meclis Üyesi Erkan Mete'nin annesi, DTO Meclis Katip Üyesi Kaşif Kalkavan ile Meclis Üyesi Alkın Kalkavan’ın halaları Leyla Mete vefat etti.

Turkon Holding’in Onursal Başkanı merhum Kaşif Kalkavan’ın 4 çocuğundan biri olan Leyla Mete’nin cenazesi 16 Ağustos 2025 (yarın) Cumartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalkavan ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecektir.

Vira Haber ailesi olarak Merhume Leyla Mete’ye Allah’tan rahmet, Kalkavan ve Mete ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

