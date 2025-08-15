Kocaeli Sahillerinden 7 Ton Atık Toplandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil ve plajlarda düzenli temizlik çalışmalarıyla yaklaşık 7 ton atık topladı.
Toplanan atıkların büyük bölümü geri dönüşüme kazandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı "Mavi Takım" ekipleri, Körfez 60 Evler, Sekapark Plajyolu ve Karamürsel sahillerinde düzenli temizlik yaparak çevre kirliliğini önlüyor. Sene başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında sahillerden 6 ton 963 kilogram atık toplandı. Bu atıkların 5 ton 225 kilogramı ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.
Geri dönüşümle çevreye katkı
Toplanan atıkların 1 ton 473 kilogramı plastik, 1 ton 918 kilogramı cam, 52 kilogramı kağıt ve 782 kilogramı metal olarak sınıflandırıldı. Geri dönüşüm tesislerine gönderilen atıklar, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye katkı sağladı. Düzenli temizlik çalışmaları sayesinde sahiller, vatandaşlara temiz, güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor.
