Kocaeli Sahillerinden 7 Ton Atık Toplandı

Toplanan atıkların büyük bölümü geri dönüşüme kazandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı "Mavi Takım" ekipleri, Körfez 60 Evler, Sekapark Plajyolu ve Karamürsel sahillerinde düzenli temizlik yaparak çevre kirliliğini önlüyor. Sene başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında sahillerden 6 ton 963 kilogram atık toplandı. Bu atıkların 5 ton 225 kilogramı ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Geri dönüşümle çevreye katkı



Vira Haber