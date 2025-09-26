Karadeniz'in Ölümcül Rip Akıntısına Karşı Hayat Kurtaran Proje

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yunus Çelik, Doğukan Öztepe, Hatice Ece Kırk, Beyza Ceylan, Hamza Hasanoğulları ve Ege Aydoğan'dan oluşan Smart Bee takımı, rip akıntısını tespit ederek boğulma tehlikesi yaşayan kişilere anında müdahale eden yapay zeka destekli dron üretti.

Rip akıntısına kapılan kişiyi tespit eden dron, can simidi bırakarak boğulma riskini en aza indiriyor ve aynı anda konumu en yakın Sahil Güvenlik ekiplerine bildiriyor. Böylece ekipler olay yerine ulaşana kadar kişinin hayatta kalma ihtimali artırılıyor.

Dron, belirli bir yüksekliğe çıkarak akıntıyı tespit ediyor

Smart Bee Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Anıl Kaya, geliştirdikleri cihazın tamamen öğrenci emeğiyle üretildiğini belirterek "Karadeniz sahillerindeki en büyük tehlike rip akıntısıdır. Biz bu akıntıları yapay zeka destekli analiz edebilen bir dron geliştirdik. 3D yazıcılarla ürettiğimiz parçaları birleştirdik. Dron, belirli bir yüksekliğe çıkarak akıntıyı tespit ediyor, konumu sahil güvenlik ekipleriyle paylaşıyor ve boğulan kişiye can simidi fırlatarak güvenli bir şekilde tutulmasını sağlıyor" dedi.

Cihazın yüksek doğruluk oranına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Atasoy ise "Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi sayesinde dron yüzde 90 oranında rip akıntısını tespit edebiliyor. Ayrıca normal yüzen biriyle boğulma tehlikesi geçiren kişiyi ayırt ederek doğru müdahaleyi yapıyor. Her yaz Karadeniz'de çok sayıda can kaybına yol açan rip akıntıları, kıyıya paralel akan suyun denize dik şekilde geri dönmesiyle oluşuyor. Denize girenlerin çoğu bu akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşıyor. Öğrencilerimizin geliştirdiği bu dron, söz konusu ölümcül tehlikeyi ortadan kaldıracak önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

Proje "İnsanlık Yararına Teknoloji" alanında 1. oldu

Takım danışmanlarından Sefa Kurtoğlu ise projelerinin Teknofest 2025'te "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmasında birincilik kazandığını vurgulayarak "Karadeniz'de en çok can kayıplarına yol açan rip akıntılarına karşı geliştirdiğimiz bu dron, hem can simidi bırakıyor hem de konum bildiriyor. Bu sayede hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Necip Ulutaş da projenin önemine değinerek "3 bin 181 proje arasından birinci seçildik. Çalışmamız Karadeniz'in yıllardır çözülemeyen rip akıntısı sorununa çözüm sunuyor. İlerleyen süreçte daha da geliştirilebilir" dedi.

