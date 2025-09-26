Öğrenciler Atık Malzemelerden Yaptıkları Teknelerle Yarıştılar

Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskenderun Gençlik Merkezi işbirliğiyle Madenli Yat Limanı'nda düzenlenen Denizcilik Şenliği, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin gösterileriyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yüzme, kano ve balon patlatma yarışmaları yapıldı. Öğrenciler, ayrıca sıfır atık temasıyla hazırladıkları teknelerle yarıştı. Kasa, plastik şişe gibi geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları küçük teknelere binen öğrenciler, su üstünde kalabilmek için mücadele etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere daha sonra ödülleri takdim edildi.

Yüzme yarışmasında birinci olan 16 yaşındaki Kazım Bölür, "11'inci sınıfım. Denizcilik bölümünde okuyorum, makineciyim. Yarışma heyecanlı ve güzel geçti. Zorlayıcı değildi, birinci oldum. Arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Kano yarışında birinci olan 16 yaşındaki Burak Kurtoğlu ise, "Çok güzel bir duygu benim için. İkinci kez kano kullanıyorum, unutulmaz bir tecrübeydi. Çok mutluyum" dedi.



Vira Haber