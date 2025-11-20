Karşıyaka’daki Kaçak İskeleler Yıkılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurular doğrultusunda, Bostanlı Balıkçı Barınağı ile Deniz Kafe arasında kalan kıyı bölümünde Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine aykırı şekilde izinsiz yapılan platformlar ve ahşap iskeleler kaldırılıyor. Bu bölgede oluşturulan düzeneklerin üzerine masa konulmak suretiyle özellikle geceleri izinsiz ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve çevrede yaşayan vatandaşların şikayetleri doğrultusunda harekete geçildi. Belediyeye bağlı Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin tespitleri çerçevesinde yıkımlar başladı.



Karar süreci hakkında

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine aykırı olarak inşa edildiği tespit edilen izinsiz iskele ve beton platformların, Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin kararı 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca, belediye sınırları içinde veya dışında kamuya veya devlete ait taşınmazlar üzerinde inşa edilen izinsiz yapıların belediyelerce alınacak karar doğrultusunda tebliğ süreci tamamlanarak yıktırılması hükmüne uygun olarak kaldırılmasına karar verilmişti.

