Kastamonu’da Bin 190 Balıkçı "Vira Bismillah" Dedi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, 2025-2026 yılı balıkçılık av sezonu düzenlenen törenle başladı. Cide Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen törene AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, Cide Belediye Başkanı Necdet Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, su ürünleri kooperatif başkan ve üyeleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

"Amacımız günü değil, geleceği kurtarmaktır"



Kılıç, 2024 yılında Kastamonu’da toplam 5 bin 243 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yetiştiricilik yoluyla 430 ton, avcılık yoluyla 4 bin 813 ton üretim sağlanmıştır. Ayrıca 2025 yılında 203 balıkçımıza toplam 1 milyon 740 bin 100 TL destekleme ödemesi yapılmıştır" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise, "TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olarak deniz ve iç su balıkçılık sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini, talep ve beklentilerini sektör temsilcilerimizin bizatihi ortak aklı ve katkısıyla gerek komisyonumuza gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın ilgili birimlerine ilettim ve raporladığımız konuların takipçisi olmayı sürdürüyorum. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın her adımımızda yanımızda olmasından duyduğum mutluluk ve özgüvenin de altını şükran duygularımla çizmek istiyorum. Komisyon toplantılarımızdan birini İnebolu’da yapmamız ve ilimizdeki deniz ve iç su balıkçılarımızın görüşlerini doğrudan dile getirmiş olmaları ve sözlerinin komisyon tutanaklarında yer bularak bakanlıkça belirlenecek balıkçılık politikasına dayanak teşkil etmesi, ilimizdeki sektör temsilcilerimizin taleplerinin çözümüne yönelik ciddi adım atıldığının net göstergesidir" diye konuştu.

Vira Haber