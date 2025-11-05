Kazakistan’ın Hazar Denizi Kıyısında 100’den Fazla Fok Ölü Bulundu

Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında ölü foklar bulundu. Mangıstau Bölgesi Çevre Departmanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölge sakinlerinin Tupkaragan ilçesinde deniz kıyısında ölü foklar görüldüğü yönündeki ihbarı üzerine uzmanların bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Departman uzmanlarının Devlet Hayvanları Koruma Kurumu ve Bölge Balıkçılık Denetim İdaresi görevlileriyle birlikte kıyı şeridini inceledikleri belirtilen açıklamada, "Uzmanlar, Asan yerleşim yerinden Bautino burnuna kadar Tupkaragan bölgesinin kıyı şeridini izlerken 112 ölü Hazar foku buldu. Mangistau Bölgesi Ekoloji Departmanı Laboratuvar ve Analitik Kontrol Bölümü uzmanları fokların ölü bulunduğu kıyılarda deniz suyu örnekleri aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, fokların muhtemel ölüm nedenlerine dair henüz bilgi verilmedi.

Kazakistan Hidrobiyoloji ve Ekoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, fokların bir aydan fazla süre önce öldüğü, ancak cesetlerin kıyıya şimdi vurduğu belirtilerek, "Bilim adamlarının uzun yıllar süren araştırmalarına göre, fokların ölümünün muhtemel nedenleri arasında bağışıklık sistemlerinin zayıflaması da gösteriliyor" denildi.



Vira Haber