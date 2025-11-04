Rail&Ports 2025, Küresel Lojistik Liderlerini İstanbul’da Buluşturdu

RDL Group organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının geleceğini tartışmak üzere 25’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde delegeyi bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk intermodal terminali olan Railport, ev sahipliği yaptığı bu önemli platformda, ülkenin lojistikte küresel entegrasyon vizyonunu ve sürdürülebilir taşımacılıktaki öncü rolünü bir kez daha vurguladı.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu’nun Kocaeli Kartepe’de hayata geçirdiği stratejik yatırımı Railport, Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki dönüşümünü uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor. Arkas Holding ve duisport ortaklığındaki Türkiye’nin ilk intermodal terminali Railport, İstanbul’da düzenlenen “Rail&Ports 2025: Orta Koridorun Geliştirilmesi” Uluslararası Konferansına ana sponsor olarak ev sahipliği yaptı.

Konferans boyunca “Orta Koridor”un lojistik potansiyeli, demir yolu taşımacılığında yeni yatırımlar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kısa deniz taşımacılığı gibi konular ele alındı. Etkinliğin açılış oturumunda, Türkiye’nin Asya–Avrupa arasındaki köprü rolü ve stratejik avantajları gündeme gelirken; devam eden panellerde limanlar, hinterlant bağlantıları, lojistikte verimlilik ve yeşil enerji dönüşümü konularına odaklanıldı. 5 Kasım’da Railport’a düzenlenecek teknik geziyle katılımcılar, Railport’un demiryolu–karayolu entegrasyonunu ve sürdürülebilir lojistik altyapısını yerinde inceleyecek.

Yılmazkarasu: “Railport, intermodal taşımacılığın geleceğini temsil ediyor”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, Türkiye’nin bölgesel taşımacılıktaki stratejik konumuna dikkat çekerek, intermodal sistemin ülkenin lojistik altyapısına kazandıracağı verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün altını çizdi.

“Asya-Avrupa taşımacılığının geleceği ve Türkiye'nin bu gelişmedeki rolü” oturumunda değerlendirmede bulunan Yılmazkarasu, “Bugün burada, Türkiye’nin lojistik gücüne yeni bir boyut kazandıran çok önemli bir yatırımı konuşuyoruz. Arkas Holding ve duisport ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Railport, sadece bir terminal değil Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki geleceğini şekillendiren stratejik bir adım. Railport olarak hedefimiz, Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi haline getirmek. Toplamda 300 milyon dolarlık yatırımla kurulan Railport, 265 bin metrekarelik dev bir alanda faaliyet gösteriyor. Yıllık 360 bin TEU konteyner, 1,5 milyon ton genel kargo, 125 bin treyler ve 122 bin bitmiş araç elleçleme kapasitemizle, Türkiye’nin en büyük ve en modern kara limanlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Burada, yalnızca rakamlardan değil, vizyondan da bahsediyoruz. Çünkü Railport, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en güçlü bağlarından biri olma hedefiyle tasarlandı. Bu yatırım, sadece bugünün değil, geleceğin taşımacılığına da hizmet edecek” dedi.

RDL grubu Kurucu ve CEO Roman Dedkov ise konferans ile ilgili şunları söyledi: “Konferans, lojistik ve taşımacılık sektörünün geleceğine ışık tutan oldukça verimli bir buluşma oldu. Sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması, uluslararası iş birliklerinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Konferansa katkılarından dolayı Railport ekibine teşekkür ediyoruz. Railport, Türkiye’nin intermodal taşımacılık kapasitesini güçlendiren ve Asya Avrupa hattında stratejik bir köprü işlevi gören örnek bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Böyle yatırımlar, bölgesel ticaretin gelişmesi ve lojistikte sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından kritik bir rol üstleniyor” dedi.