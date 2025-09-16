KOSKEM Sezonu Kapattı: Sahillerde Bin 906 Kişiye Nefes Oldular
Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, bu yaz sezonunda boğulma tehlikesi geçiren bin 906 kişiyi kurtarırken, son 20 yılda hayata döndürdüğü kişi sayısı ise toplam 23 bin 377'ye ulaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 15 Haziran'da başladığı 2025 deniz sezonunu başarıyla noktaladı. Kent genelinde halkın güvenli bir şekilde denize girebilmesi için 13 bölgede 165 personel, 4'ü özel yapım kurtarma amaçlı olan 18 jet ski ve 6 zodyak bot ile su kazalarını engelleme hizmeti sunan KOSKEM; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli-Kumyalı, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı'nda haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında başarıyla görev yaptı.
20 yılda 23 bin 377 kişi kurtarıldı
Profesyonel eğitimlerden geçen ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) kriterlerine uygun bronz ve gümüş cankurtaran brövelerine sahip olan personel, sezon boyunca bin 906 kişiye zamanında müdahale etti. Kurulduğu 2005 yılından bu yana İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, geride kalan 20 yılda toplam 23 bin 377 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Öte yandan, KOSKEM'in 2025 sezonundaki başarısında farklı kurum ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği de önemli rol oynadı. Görev alanında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Ambulans Birimi, gönüllü itfaiyeciler, AKUT Kocaeli Şubesi, MAG, YÜDAK, ISAR, Mercan Yüzme Kulübü, KYK Kocaeli Yüzme Kulübü ve Kılavuz Karamürsel Arama Kurtarma gibi birçok kuruluş yer aldı.
Sezon sonunda, çalışmalara katkı sunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve gönüllü itfaiyecilere, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.
