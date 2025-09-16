Karadeniz'de Nadir Görülen Yılan Balığı Yakalandı

Karadeniz'de nadir görülen yılan balığı, Sinop'taki balıkçılar tarafından yakalandı. Sinop'ta balıkçı tezgahında sergilenen yılan balığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Balıkçı Çetin Kurt yılan balığına nadir olarak rastladıklarını belirterek, "Bu balık nadir görülen bir balık. Yaklaşık 3 veya 5 senede bir gözükür. Fiyatı 500 lira. 960 gram, yani 1 kilogram diyebiliriz. Vatandaşlar ilk defa gördükleri için ilgisi var. Aker balığı diyorlar buna. Bunun buğlaması olur. Izgarasını da çok meth ediyorlar. Yağlı olduğu için ağır geliyor" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Şeref Kara ise "Bu balık Kanada'da ürüyor. Türkiye'ye doğru yol alıyor. Burada yetişiyor bu balık ve çok değerli bir balık bu. Bizim burada en değerli balık kalkan. Bu balığın kalkan kadar değeri var. Fakat, Sinop'ta olanlar bunu bilmez. Bunu denizde yaşayanlar ve eskiler bilir bunu. Ben de denizde yetiştiğim için her şeyi biliyorum. Bilgimiz bu kadar. Fakat, bu balık çok değerli" diye konuştu.

Vira Haber