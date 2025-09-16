Bakan Uraloğlu: 46 Bin Ticari Geminin Yarısı Balıkçılıkta Kullanılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne adar tüm gemilere verilen 18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirası balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı" dedi.

Bakan Uraloğlu Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere verilen ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinin 1,8 milyon tonunun balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildiğini açıkladı. Uraloğlu, 21 bin 665 gemi ve su aracının balıkçılık faaliyetlerinde kullanıldığını belirtti. ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirasının ise balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldığını kaydetti.

"46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık sektörüne ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel istatistikleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türk deniz filosunun gücüne işaret ederek, "Ülkemiz gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor" dedi.

"Balıkçılık gemisi sayımız bugün yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı"

Özellikle büyük tonajlı balıkçı gemilerinde yaşanan artışa dikkati çeken Uraloğlu, "2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız bugün yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı. Türk bayrağı altında çalışan bu gemilerimize her yıl düzenli olarak sörvey yapıyor, uygun gemilere Denize Elverişlilik Belgesi düzenliyoruz. Böylece balıkçılarımızın can ve mal emniyetini garanti altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının artacağını öngörüyoruz"

Bu yıl yayımlanan ‘Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi'nde gerçekleştirdikleri bazı düzenlemelerle balıkçı gemilerinde istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarımız ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını yenileyerek ve yine mevcut yeterliklerini değiştirmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebiliyorlar. Örneğin kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanları yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabiliyorlar. Bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz."

"18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirası balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı"

Balıkçıların ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinden de yararlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Balıkçı gemilerimizin de faydalandığı ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasının başladığı 1 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere verilen 7,3 milyon ton yakıt desteğinin yaklaşık 4'te 1'i olan 1,8 milyon tonu balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildi. Yine ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirası balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı" diye konuştu.

Avlanma alanı genişledi

Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle 2024 yılında, Bandırma ve İskenderun gibi bazı limanların idari sorumluluk sahasında yer alan demirleme bölgelerinin balıkçılığa açıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu sayede balıkçıların daha geniş alanlarda faaliyet gösterebildiğini kaydetti.

"Marmara Denizi'nin daha büyük bir kısmında balıkçılarımız avlanabilecek"

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında, Marmara Denizi'nde drift sahalarında yapılan yeni düzenlemelerle balıkçı teknelerinin faaliyet alanının genişletildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Marmara Denizi'nde bekleyen gemilerin Ambarlı ve Yalova'daki belirli demirleme sahalarına yönlendirilmesiyle, balıkçılara daha geniş bir alan bıraktık. Bu sayede Marmara Denizi'nin daha büyük bir kısmında balıkçılarımız avlanabilecek" ifadelerini kullandı.

Vira Haber