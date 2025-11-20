Letonya Kıyılarına Bir İHA Enkazı Daha Vurdu

Enkazın vatandaşlar için tehlike oluşturmadığı, bir hava savunma hedefinin kalıntıları olabileceği belirtildi.

Baltık denizine kıyısı olan ülkelerden Letonya'nın batısındaki Liepaja kentinin Karosta sahilinde çarşamba akşamı bir İHA enkazı kıyıya vurdu. Bölgeye giden polis, olayla ilgili orduyu bilgilendirdi. Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), enkazın büyük ihtimalle bir hava savunma hedefinin kalıntıları olduğunu belirtti. Albay Maris Tutins Letonya Radyosu'na yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve İHA'nın Baltık ülkelerinden biri tarafından eğitim amaçlı kullanılmış olabileceğini, ancak bunun henüz kesin olarak bilinmediği ifade etti.

Söz konusu İHA enkazının halk için herhangi bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.



Vira Haber