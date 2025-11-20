İzmit Körfezi'nden 7 Bin 90 Metreküp Atık Ayrıştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü temizlik ve denetim çalışmalarıyla İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2008 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında deniz ortamından toplam 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, yaklaşık 300 kilometrekare yüzölçümüne ve 130 kilometre kıyı uzunluğuna sahip İzmit Körfezi'ni kapsıyor. Belediye, yalnızca yüzey temizliğiyle değil, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim faaliyetleriyle de çalışmalarını sürdürüyor.

Reis Bey Kontrol Teknesi ile gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel sular düzenli olarak kontrol ediliyor. Tespit edilen olumsuzluklar ve kirlilik kaynakları yetkili kurum ve kuruluşlara iletilerek önlenmesi sağlanıyor.



Vira Haber