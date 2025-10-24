Mardaş Wan Hai Lines’ı İlk Kez Ağırladı

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden Wan Hai Lines’ın ilk gemisi Wan Hai 513 24 Ekim’de Mardaş Limanı’na yanaştı. Mardaş Limanı son yıllarda yaptığı yatırımlar, stratejik konumu, modern altyapısı ve yüksek hizmet kapasitesiyle global hatların rotası haline geldi. Bu önemli gelişme hem Türkiye’nin dış ticaret hacmine, hem de Mardaş Limanı’nın bölgesel lojistikteki stratejik rolüne katkı sağlayacak. Wan Hai Lines’ın bu kararı Türkiye ile Uzakdoğu arasındaki ticaret hacmini artırmayı ve lojistik süreçleri daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

FM1 (Far East to East Mediterranean) servisiyle 4300-5000 TEU’luk gemilerle planlanan, Uzakdoğu limanlarını İstanbul’a bağlayacak Wan Hai Lines, Mardaş Limanı’nın sunduğu gelişmiş terminal hizmetleri ve güçlü lojistik alt yapısı sayesinde bölgede ki ithalat ve ihracat müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunmayı hedeflemektedir. Servisin rotası Shanghai-Ningbo-Nansha-Shekou-Port Klang-Jeddah-Aqaba-Sokhna-Suez Canal- Alexandria-İzmit-Mardaş Liman (İstanbul)- (Suez Canal)-Sokhna-Jeddah-Port Klang-Shekou-Shanghai olarak belirlendi.

Mardaş tarafından yapılan açıklamada şunlar vurgulandı: “Mardaş limanı olarak, denizyolu taşımacılığında saygın bir konuma sahip Wan Hai Lines ile kurduğumuz iş birliğini büyük bir memnuniyet ile duyuruyoruz. Bu ortaklığın gelişmesinde Wan Hai Lines hattının Türkiye’deki temsilciliğini; Fevzi Gandur Grubunun sektördeki 70 yıllık tecrübesiyle müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yaygın operasyon ağına sahip Stella Gemi Acenteliği’nin üstlenmesinden de ayrıca memnuniyet duyduğumuzu belirtmeliyiz”.

