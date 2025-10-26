Türkiye Sürdürülebilirlik Günü, Denizcilik Sektörünü İstanbul’da Buluşturdu

Alfa Laval ve StormGeo iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, karbon azaltımı, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm konularında yenilikçi çözümler masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz yıl boyunca Türk denizcilik sektöründe gündemi belirleyen karbon azaltımı ve sürdürülebilirlik konuları, bu yılki programın da merkezinde yer aldı. Katılımcılar, değişen uluslararası regülasyonlar doğrultusunda sektöre yön verecek teknolojileri ve pratik uygulama örneklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlik, Alfa Laval Türkiye Genel Müdürü Serdar Şengül’ün açılış konuşması ile başladı. Şengül, 17 yıllık Alfa Laval deneyimini aktararak hem şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu hem de denizcilik sektörüne yönelik katkılarını anlattı.

“Alfa Laval, 140 yılı aşkın süredir global endüstrilere yenilikçi çözümler sunuyor. Denizcilik tarafında ise 100 yılı aşkın bir geçmişimiz var. Sürdürülebilirlik, işimizin kalbinde yer alıyor. 2050 yılı Net Sıfır hedefimize tamamen bağlıyız ve bunu gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz,” diyen Şengül, şirketin 2027 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarını sıfırlamayı, 2030’a kadar ise toplam sera gazı emisyonlarını 2020 seviyesine göre %50 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Şengül, Alfa Laval’ın dünya genelinde 22 binden fazla çalışanı, 36 üretim tesisi ve 100’ün üzerinde servis merkeziyle faaliyet gösterdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Üç ana faaliyet alanımız; enerji, gıda-su ve denizcilik sektörleridir. Bu alanlarda 4.200’den fazla patente sahibiz. Her yıl Ar-Ge’ye düzenli kaynak ayırıyor, yeni ürünler ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.”

Alfa Laval’ın sürdürülebilirlik yolculuğunda uzun yıllardır “PURE” konseptiyle geliştirdiği çevreci ürünlerin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şengül, “PURESOx, PURESox, PUREBallast gibi çözümlerimiz denizcilik sektöründe çevre dostu dönüşümün önünü açıyor. Ayrıca StormGeo’nun Alfa Laval bünyesine katılmasıyla dijitalleşme konusunda da büyük bir adım attık. Artık sadece fiziksel değil, dijital çözümlerle de gemi operasyonlarını optimize ediyoruz,” dedi.

Etkinlik boyunca “2025’te Bir Gemi Yolculuğu” başlıklı canlı simülasyondan “Gelişmiş Emisyon Raporlama” ve “Yakıt Yönetiminde Şeffaflık” oturumlarına kadar birçok sunum gerçekleştirildi. StormGeo uzmanları, katılımcılara operasyonel analiz ve veri temelli karar mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Alfa Laval Türkiye Genel Müdürü Serdar Şengün, Alfa Laval Türkiye Denizcilik Bölüm Müdürü Onur Yiğit, Alfa Laval Aalborg Global Satış Müdürü Umesh Badgujar, Alfa Laval OceanGlide Air Lubrication Bölge Satış Müdürü Bram Van Puijen Broek, Alfa Laval Türkiye Denizcilik Servis Satış Müdürü Ayberk Canpolat ve Alfa Laval Sonihull Genel Müdürü Riyami Mohamed etkinlikte konuşma yapan isimler arasında yer aldı. Ayrıca StormGeo Türkiye Satış Müdürü Yunus Kaya, StormGeo Chief Commercial Officer Espen Martinsen, StormGeo Director Fleet Performance Solutions Dr. Thomas Weber ve StormGeo Global Head of Sales s-Bunker Julie Nielsen, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç de katılımcılara hitap etti. Etkinlikte Gemi Performans Yöneticisi Selin Sarı da söz alarak sektörün sürdürülebilirlik vizyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Günün ilerleyen saatlerinde Alfa Laval’ın çevre dostu teknolojileri olan PureSOx, SoniHull Ultrasonik Kirlenme Önleyici Sistemleri ve OceanGlide Enerji Tasarrufu Çözümleri tanıtıldı. Katılımcılar ayrıca StormGeo demo istasyonlarında yeni nesil dijital uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, “Görüşlerinizi Paylaşın, Geleceğimizi Şekillendirin” başlıklı açık geri bildirim oturumunun ardından düzenlenen kokteyl resepsiyonu ile sona erdi.

