Teknelerin Şovu İstanbul’da Başladı

Fiyatları 250 bin TL ile 650 milyon TL arasında değişen tekneler görücüye çıkarken, fuar süresince 40 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Son model teknelerin de sergilendiği fuarda 200’ün üzerinde firma, 500’den fazla marka yer alıyor. Uluslararası çapta da ilgi gören fuar uluslararası fuar takvimine de girerken, Türk tekne sektörünün dünya çapında bilinirliğinin artmasına da büyük katkı sağlıyor.

200’ün üzerinde firma, 500’den fazla marka, 350’ye yakın tekne ile Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. 25 Ekim’de kapılarını açan fuar 2 Kasım 2025’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

ED Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izniyle deniz üzerinde gerçekleştirilen fuara 40 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Sektöre yön veren markaları ve en son teknolojileri deniz severlerle buluşturan fuarda, 2025 ve 2026 model tekneler, Türkiye’nin önde gelen tersanelerinin iddialı modelleri ve dünyaca ünlü yat markalarının yeni model tekneleri deniz tutkunlarının beğenisine sunuldu. Her bütçeye uygun teknelerin sergilendiği fuarda 250 bin TL’den 650 milyon TL’ye kadar 350’ye yakın tekne sergileniyor. 3 metreden 33 metreye kadar teknelerin yer aldığı fuarda, 200 tekne deniz üzerinde sergilenirken, 150’ye yakın tekne karada katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Bağlama Kapasitesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Fuarın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, “Bugün rekabetçi bir sektörümüz var. Gemi inşadan marinalara, bakım onarımdan ihracata, limancılıktan balıkçılığa kadar geniş bir zincir var. Tüm bunlar ülkemizin kalkınmasına ciddi katkı sağlıyor. Denizciliğe yön veren bir ülke konumundayız. Zengin bir potansiyeli olan kıyılarımızın varlığı turizm açısından da büyük fırsat sunuyor. Yat imalatçılarımızın uluslararası alanda tanınırlığı arttı. Siparişler toplam boy uzunluğuna göre İtalya’nın ardından ikinci sıraya geldi. Sektörümüz nitelikli ve katma değerli üretim yapıyor. Yat ve tekne sektörümüz aynı zamanda yan sanayi ile de büyük bir sektör. Yat ve tekne endüstrimiz yeniliğe ve ilerlemeye odaklandı. Birçok alanda önemli gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda önemli bir tamir bakım merkezi haline de geldik.” dedi. Bağlama yerleri konusunda da çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Ünüvar, “Bağlama kapasitesini artırmak için yeni marina yatırımlarına da destek veriyoruz. İzmir ve Fethiye’de iki projemiz var. Diğer taraftan sadece marinalar değil, basit temel denizcilik hizmetlerinin alınabileceği, betonlaşmadan hayata geçirilecek projeler üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Müspet Sonuçlar Alacağımıza İnanıyoruz

Gemi ve yat inşa sektörünün son yıllarda ciddi başarılar elde ettiğinin altını çizen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde yeşil dönüşüm kapsamında da talep artarken, yükselen maliyetler ve finansmana erişimde ciddi sorun var. Bu başarının devam etmesi çok zorlaşıyor. Uluslararası rekabet gücünün artması için yapılması gerekenleri dile getiriyoruz. İlgili tüm kurum ve kuruluşlara sorunlarımızı iletiyoruz. Bu çalışmaların müspet sonuçlar getireceğine inanıyoruz.”

Fuarımız Daha Da Büyüyecek

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Fuarımızı bu yıl itibariyle Ataköy Marina’ya taşıdık. Pendik’te kapasite sorunlarından dolayı büyümekte zorlanıyorduk. Geniş kapsamlı bir anlaşma yaparak Ataköy’e geldik ve bundan sonra da verimli fuarlar yapacağımıza inanıyoruz. Gelecek yıl daha da büyümek istiyoruz. Daha ilk yıldan geçen yıldan çok daha fazla tekne ve ekipman markası fuarımızda yer aldı. 9 günlük fuarın sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu. Sektörün yaşadığı zorluklara da vurgu yapan Bekiroğlu, özellikle 24 metre altı teknelerde KDV muafiyetinin kaldırılması ve ÖTV’nin gelmesinin özellikle yerli tekne üreticilerini zorladığını, bu konuda da ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Denizleri Gelecek Nesillere De Bırakalım

Bu fuarda emeği geçen çok fazla kurum ve kişi olduğunu vurgulayan Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, düzenlenen fuarın sektör için çok kıymetli olduğunu söyledi. Sektörde yaşanan problemlerin her zaman olabileceğini dile getiren Murat Kıran, “Dünya dinamiklerine ülkemiz ayak uyduracaktır. Bu ülke çok şey gördü ve yaşadı. Yeter ki azimli olalım. Ekonomiler dursa da sektörümüz, fuarımız durmuyor.” diye konuştu. Denizlerin temiz tutulması ve çevre duyarlılığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kıran, “Çevre hepimiz için çok önemli. Tekne kullanıcılarını, denizi tamamen özgürlük alanı olarak görmemesi gerekiyor. ‘Denizde istediğimi yaparım’ diye kimse bir düşünceye kapılmamalı. Gelecek nesillere de kullanacak bir deniz bırakalım. Bunu için tüm kurumlar olarak çalışmalar yapılıyor. Özellikle altyapılar noktasında daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. İş birliği içinde hareket etmemiz gerekiyor. İnsanlarımızı denizle buluşturmak ve sevdirmek istiyoruz. Ancak 135 bin kayıtlı tekne var, 40 bine yakın bağlama kapasitemiz var. Marinalarda yüksek fiyatlar ortaya çıkıyor. Akdeniz’de tekneleri denize indirme problemi var. Avrupa’da insanlar teknesini kullanıyor, sonra karaya alıp otoparkına evinin bahçesine gidiyor. Herkese marina ya da bağlama yeri olmasa da olur. Ancak bunları karaya alacak sistemlerin olması gerekiyor.” dedi.