Mersin Limanı'nda 19 Kilo Kokain Ele Geçirildi, Vali Ekibi Tebrik Etti

Vali Atilla Toros, uyuşturucuya geçit vermeyen personeli ziyaret ederek, tebrik etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Atilla Toros'un Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret ederek, bir gemide 19 kilo 264 gram kokain ele geçiren ekibi tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, "31.03.2026 tarihinde yurt dışından Mersin Limanı’na gelen bir gemideki konteynerin X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında 19.264 gram kokain ele geçirildi. Mersin Limanı’nda uyuşturucuya geçit vermeyen personeli tebrik eden Vali Atilla Toros, başarılı çalışmalarının devamını diledi" denildi.

