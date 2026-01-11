Misina Tuzağından Özgürlüğe

İtfaiye dalgıçları, İnciraltı'nda ayağına misina dolanan bir flamingoyu başarılı bir çalışmayla kurtararak yeniden doğal yaşamına kavuşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İnciraltı Barış Manço Köprüsü yakınlarında bir flamingonun ayağına olta misinası dolandığı ihbarı üzerine ekiplerini hızla bölgeye sevk etti. İtfaiye dalgıçlarından oluşan 4 kişilik uzman ekip, flamingonun bulunduğu alanda kurtarma çalışması başlattı. Denizde ve kıyı hattında yürütülen dikkatli ve kontrollü operasyon sonucunda flamingoya ulaşıldı. Ayağına dolanan misina nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan flamingo, bota alınarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Ekipler, hayvana zarar vermeden misinayı çıkardı.

Öte yandan yetkililer, denizlerde ve sulak alanlarda bırakılan balıkçı misinalarının kuşlar ve deniz canlıları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle flamingolar, martılar ve diğer su kuşlarının bu tür atıklara sıkça takıldığı, bunun da yaşamlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

Vira Haber