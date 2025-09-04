İstanbul29 °C

  3. MSB’den Halit Yukay Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş adamı Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çalışmalarının görsellerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın iş adamı Halit Yukay’ın Erdek açıklarında 69 metreden naaşının çıkartılmasına yönelik çalışma görselleri paylaşıldı. Ayrıca, TCG Alemdar ve Işın arşiv arama tarama görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

aw531310-01.jpg

aw531310-02.jpg

aw531310-03.jpg

 

