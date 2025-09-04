Aydın’ın Ağustos Ayı İhracatı 84 Milyon Dolar Oldu

İncir başta olmak üzere birçok tarımsal ürünü ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Aydın'ın, 2025 yılı Ağustos ayı ihracat rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre Aydın’ın ihracatı yüzde 9’luk gelişimle 77 milyon dolardan 84 milyon dolara ilerledi. 2024 Ocak-Ağustos arasında 615 milyon dolar ihracat rakamları yüzde 3'lük artışla 2025 Ocak-Ağustos arasında 632 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Aydın, Afyon, Kütahya, Uşak illerinin yer aldığı Ege Bölgesi'nde ise 2025 Ağustos ayında 2 milyar 665 milyon dolar, 2025 Ocak-Ağustos aylarında ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yüzde 3,4'lük artışla 20 milyar 832 milyon dolar oldu.

