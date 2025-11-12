Öğrenciler, Güncel Denizcilik Uygulamalarını Öğrendiler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mavi Rota Topluluğu, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını arttırmak amacıyla Ankara’ya teknik gezi düzenledi. Programın ilk durağında Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu. Burada Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer Özbey tarafından öğrencilere, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile denizcilik alanındaki güncel uygulamalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlik süresince öğrenciler hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de kamu kurumlarının işleyişini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

