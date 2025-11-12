Aliağa- Midilli Seferleri İçin Kasım Ayı Fırsatları Başladı

Kasım ayına özel indirimlerle satışa sunulan biletler, açık bilet olarak düzenleniyor ve 2026 yılı sonuna kadar istenilen tarihte kullanılabiliyor. Böylece yolcular, hem uygun fiyat avantajından yararlanıyor hem de seyahat tarihlerini diledikleri zaman belirleme özgürlüğüne sahip oluyor.

Kasım ayı kampanyaları kapsamında 22 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkan Aliağa - Midilli biletlerinde Aliaporta özel liman vergisi alınmayacak. Ayrıca kasım ayı sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında, biletler açık bilet olarak düzenlenecek ve Aralık 2026 sonuna kadar istenilen tarihte kullanılabilecek. Böylece Aliağa, Midilli’ye en uygun ulaşıma ev sahipliği yapmış olacak. Vatandaşlar kasım ayı indirimli biletlerine; feribotlines.com, bilet.com, PSD TUR ile Ege Ceylan Tour gibi bilet satış platformlarından ulaşabiliyor.

200 araçlık ücretsiz otopark ve izban ile kolay ulaşım imkânı

Aliağa Belediyesi’nin deniz turizmini canlandıracak dev projesi Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, ilk seferlerine hazırlıklarını tamamladı. Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğiyle inşa edilen Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, 5.320 metrekarelik modern iskele alanıyla hizmete hazır. Toplam 26 bin 877 metrekarelik proje alanında 200 araçlık ücretsiz otopark, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Yolcular, İZBAN Aliağa durağında inerek şehir içi dolmuşlarla iskeleye kolayca ulaşabiliyor.

Vira Haber