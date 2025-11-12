Giresun'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Balıkçı Öldü, 2 Balıkçı Kurtarıldı
Giresun'un Eynesil ilçesinde alabora olan balıkçı teknesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
A+A-
Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Eynesil Kalesi açıklarında tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede (70) boğularak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.