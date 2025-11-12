Paradigma Akademi’den Yeni Yayın: “Kıbrıs Barış Harekâtından Sonra Türkiye-Batı Paktı İlişkileri”

Prof. Dr. C. Uğur Özgöker ve Mehmet Özbay tarafından kaleme alınan “Kıbrıs Barış Harekâtından Sonra Türkiye-Batı Paktı İlişkileri” adlı çalışma, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerde yaşanan dönüşümü kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

Eserde, harekâtın yalnızca askeri bir müdahale değil, Türkiye’nin Batı ile olan ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu vurgulanıyor. Çalışma, Türkiye’nin Soğuk Savaş dönemi boyunca Batı Paktı’yla olan ilişkilerini Sovyet tehdidi, Amerika ile yakınlaşma, NATO üyeliği, ekonomik ve askeri iş birliği ekseninde değerlendiriyor.

Yazarlar, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’nin Batı’ya yönelik tutumundaki değişimi ve bu süreçte Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’yle yaşanan diplomatik gerilimleri detaylandırıyor. Kitap, Türkiye’nin dış politikasında yaşanan bu dönüşümün sadece stratejik değil, diplomatik açıdan da önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor.

Paradigma Akademi Yayınları’nın yeni kitabı, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin tarihsel gelişimini anlamak isteyen araştırmacılar, akademisyenler ve dış politika meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.