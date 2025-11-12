UZMAR, Tersane Yatırımları İçin AKA Bank ile 28 Milyon Euro’luk Finansman Anlaşması İmzaladı

UZMAR Group, Almanya merkezli AKA Export + Trade Bank (AKA Bank) ile 28 milyon Euro tutarında uzun vadeli finansman anlaşması imzaladı. 23 Ekim 2025 tarihinde Frankfurt’ta gerçekleşen imza töreni, şirketin tersane yatırımlarını büyütme ve kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu finansman paketi, planlanan yatırımın ilk dilimini oluşturuyor.

Euler Hermes destekli, 10 yıl vadeli kredi anlaşması; UZMAR Group Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, AKA Bank CEO’su Marck Wengrzik ve AKA Bank Export & Agency Finance Direktörü Yücel Yılmaz tarafından imzalandı.

Sağlanan finansman, UZMAR’ın pilot botu ve römorkör inşa kapasitesini önemli ölçüde genişletmesine olanak sağlayacak. Bu yatırım, şirketin sektör liderliğini güçlendirmesinin yanı sıra uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığını da ortaya koyuyor.

A. Noyan Altuğ yaptığı açıklamada, “Bu finansman anlaşması büyüme yolculuğumuzda önemli bir adımdır. AKA Bank ve Euler Hermes’in desteğiyle tersane altyapımızı güçlendirecek, yenilikçi projeler üretecek ve hem ekonomiye hem de ülkemizin refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

AKA Bank CEO’su Marck Wengrzik ise, “Türk gemi inşa sektörünü hızlı büyüyen ve büyük potansiyel taşıyan bir sanayi alanını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. UZMAR ile yapılan bu anlaşma, güçlü bir iş birliğinin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayla birlikte UZMAR, stratejik projelerini gelecekte daha da ileri taşımak için güçlü finansal yapısını kullanarak denizcilik sektörüne ve daha geniş bir endüstriyel yapıya değer yaratmayı hedefliyor.

Sürece, İstanbul merkezli Danista Capital Partners danışmanlık desteği sağlarken, Berlin'de faaliyet gösteren Textima Export Import GmbH de paketleyici ve genel ihracatçı olarak projeye katkıda bulundu.

Vira Haber