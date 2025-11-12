Foça'da Sel Suları Denizin Rengini Değiştirdi

Derelerden ve caddelerden gelen sel suları denize karışırken, sahil boyunca denizin rengi kırmızıya döndü.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısından sonra beklenen yağmur sabah saatlerinde kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle İzmir'in kuzeyinde şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra taşkınlara dönüştü. Rögarların ve derelerinde taşmasıyla Foça ilçesindeki cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Arabam da suya kapıldı"

Foça ilçesinde etkili olan sağanaktan sonra evini su basan Ufuk Çelik, "Sabah, yarım saatlik bir yağış oldu. Ardından sel gelmeye başladı. Derelerin ve menfezlerin küçük olması sorunu artırdı. Burada tarihi bir köprü var; o köprüyü pislikler tıkamış. Tıkanınca su şişiyor ve patlıyor. Yalnızca bizim bulunduğumuz Çamlık Sokak, denize 37 metre yakın olmasına rağmen, leğen gibi dolup taştı; adeta havuz gibi oldu. Bütün evlere su girdi. Şimdi kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz. Bu, son 20 gün içinde yaşadığımız ikinci olay. İlkinde su evin içine tamamen girmişti. Beyaz eşyalar, halılar, mobilyalar hepsi gitti. Arabam da suya kapıldı, denize doğru gidiyordu. Neyse ki yoldan geçemedi ve orada kaldı. Bu sefer arabayı kurtardım. Şimdi uğraşıyoruz, perişan haldeyiz. Bunları hep yaşıyoruz" dedi.

"Mevcut sistem yetersiz kalıyor"

Her yağmurda mazgalların tıkandığını ve yetersiz kaldığını belirten fırıncı Serkan Seran, "Biz kendi çabalarımızla mazgalları açmaya çalıştık ancak gücümüz yettiği kadarını yapabildik. Dükkanımızı su bastı; aynı şekilde diğer dükkanları ve evleri de su bastı. Bu durum nedeniyle çok fazla zararımız oldu. Geçen yağmurda da büyük zarar görmüştük. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yetişebiliriz? Biz de bir yardım, bir çözüm bekliyoruz. Aradan çok zaman geçti, elbette belediyenin bunu hemen yapması mümkün değil ancak neden bir altyapı çalışması yapılmadan önlem alınmıyor? Yangınlarda ormancıların kestiği ağaçları tomruk halinde bırakmaları, sonrasında başlayan sert yağmurla derelerin tıkanmasına ve o suyun buralara gelmesine neden oldu. Bu durum da insanların mağduriyetine ve sıkıntı yaşamasına yol açtı. Büyük ihtimalle bu durumu öngörmüyorlar çünkü mevcut sistem yetersiz kalıyor. Çoğu insanın da söylediği gibi, daha önce bu kadar sert bir yağmur beklenmiyordu ve bu kadar şiddetli yağışın ilk defa yaşandığı söyleniyor. Bu sene çok fazla yağmur yağdı ve bu yüzden büyük sıkıntılar yaşandı. Umarım bir daha aynı sorunları yaşamayız" ifadelerini kullandı.

