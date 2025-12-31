Ordu'da Denizdeki Fırtına Hayatı Felç Etti: Dalgalar Evlere Zarar Verdi, Balıkçı Teknesi Parçalandı

İlde gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini arttıran rüzgar, bazı noktalarda fırtınaya dönüştü. Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde denizde etkili olan fırtına, bölgede bulunan evlere çarptı. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar evlerin duvarlarına ve bahçelerine zarar verdi, evlerin bahçelerinde deniz suyu birikintisi oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede suların tahliyesi için çalışma başlattı. Ekipler, vidanjörler yardımı ile suların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Melet Irmağı'ndaki balıkçı barınağı da sabaha karşı etkili olan fırtınadan etkilendi. Dev dalgalar nedeniyle 8 metrelik balıkçı kayığı parçalanarak suya battı. Balıkçıların kullandıkları iskeleler ise zarar gördü.

"Evin sallandığını hissettik"

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinin bahçesini dalgalar nedeniyle su basan Tugay Gürsoy, "Dalgaların yükselmesi ile beraber evlerimizin olduğu bölgelere dalgaların suyu ile doldu. Biraz kendi çabamızla, belediyemizin de desteği ile bu hale gelebildi. Allah'tan evimizin önünde kendi yaptırdığımız dalgakıran vardı, o biraz engelledi. Ciddi bir dalga vardı ve evin titrediğini bile hissettik. Önceki senelerde de oldu ama bu yıla kadar böyle bir mağduriyet yaşamamıştık" dedi.

"İlk kez şahit olduk"

Uzun yıllardır yaşadıkları bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden Leyla Gürsoy ise, gece saatlerinde başlayan dalgaların sabaha kadar etkili olduğunu belirterek, "Terasımız kum oldu, bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. Oluyordu ama bu şekilde ilk kez görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Fırtına ile birlikte dev dalgalar oldu"

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında balıkçı Erol Keskin, "Fırtına koptu ve dalga iskelelerimize ciddi zarar verdi. Burada yıllardır balıkçılık var, fırtına kopunca dalga köprüye kadar vurdu. Bir kayığı battı, diğer kayıkları kurtardık, yoksa zarar büyük olacaktı" şeklinde konuştu.

"25 yıldan bu yana ilk kez gördük"

Kıyı balıkçısı Enis Erarslan da fırtınadan dolayı bir balıkçı arkadaşlarının 8 metrelik kayığının battığını ifade ederek, "25 yıldan bu yana buradayız ama ilk defa böyle bir şey gördük. Arkadaşımızın zararı ağlar ve kayıkla birlikte 100 bin lira civarında" diye konuştu.

Öte yandan fırtınanın, 31 Aralık öğle saatlerine kadar etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Vira Haber